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Новости > Кличко помогает Шевченко захватить Федерацию бокса, чтобы увеличивать свое политическое влияние, — СМИ

Кличко помогает Шевченко захватить Федерацию бокса, чтобы увеличивать свое политическое влияние, — СМИ

Автор: «Фраза»
17.08.22 15:15
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Кличко помогает Шевченко захватить Федерацию бокса, чтобы увеличивать свое политическое влияние, — СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко и его партийные соратники пытаются подмять под себя Федерацию бокса Украины и использовать ее для накручивания рейтингов и предстоящей политической борьбы. Об этом пишет «КП в Украине».

В недавнем рейтинге National Democratic Institute Кличко и партия «Удар» оказались на 3-м месте по уровню народных симпатий. Рост популярности мэр, вероятно, хочет использовать для возвращения из региональной политики в национальную. «(Для этого) понадобится влияние вне Киева. Ключом может стать бокс, вернее Федерация бокса Украины. Как? Хотя бы из-за разветвленной сети региональных представительств, тысячи причастных людей (спортсмены, тренеры, менеджеры, молодежь), соревнования и зрительская аудитория — все это имеет высокий потенциал для пиара», — говорится в материале.

С этой целью Кличко медийно и, вероятно, финансово помогал своему соратнику Кириллу Шевченко «возглавить» ФБУ. В самой федерации, а также в Международной и европейской федерации бокса смену руководства считают рейдерским увлечением.

Ранее Шевченко был президентом киевской федерации бокса и, по данным издания, почти потерял должность из-за неэффективности. Впрочем, покровительство со стороны мэра помогло ему удержаться, а впоследствии и захватить всю федерацию. «Киевская ячейка, которая, будучи самой большой в Украине, не давала чемпионов и не показывала каких-либо спортивных результатов. За это Шевченко даже намеревались уволить, но в ситуацию якобы вмешался лично Виталий Кличко: он просил дать руководителю столичной федерации больше времени и обещал всестороннюю поддержку киевским боксерам, в частности, финансовую», — пишет издание.

После провозглашения Шевченко президентом ФБУ, киевскую федерацию возглавил Александр Негода — бывший кандидат в депутаты от «Удара», соучредитель пророссийской ОО «Братья», которая «тянула в Украину российские нарративы, маршировала по Киеву 9 мая и носила цветы к памятнику Ватутину» В 2018 году этой агентурной кремлевской сетью интересовалась СБУ.

Кирилл Шевченко вместе с Александром Негодой и кумом Кличко Артуром Палатным

Шевченко считают близким соратников Кличко с еще добоксерских времен. СМИ называли его смотрящим от мэрии за незаконной торговлей в киевских подземных переходах. Как и у Кличко, тесные связи с так называемыми кадыровцами. В частности, летом 2020 года Шевченко пригласил в Украину под видом детских тренеров двух силовиков из окружения Рамзана Кадырова. Он также поддерживает дружеские связи с уроженцем России Халидом Мусаевым, которого Нацполиция объявила в розыск за посягательство на территориальную целостность Украины и создание преступной организации.

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