Озвучена дата выхода глобального обновления Windows 11

Главное: Windows 11 готовит глобальное обновление. Оно выйдет 20 сентября.

Детали: Уже 20 сентября выйдет глобальное обновление ОС Windows 11. Об этом, ссылаясь на инсайдеров, пишет издание The Verge.

Сообщается, что 22H2 можно будет получить в «Центре обновления Windows».

Ожидается, что новая версия будет включать в себя несколько крупных изменений: поддержку папок приложений в меню «Пуск», функцию перетаскивания файлов на панель задач, опцию управления голосовыми командами, улучшенный «Диспетчер задач».

Информируется, что инженеры Microsoft продолжают тестировать функцию вкладок в «Проводнике»: данная опция появится в файловом менеджере позже до конца года.

Кроме этого осенью Microsoft планирует выход новых устройств Surface – анонс приурочен к десятилетию линейки фирменных компьютеров.

В тему: В Microsoft заявили о важной модернизации Windows 11 Insider Preview.