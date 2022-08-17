Путин разрешил россиянам спиваться и дальше

Главное: Владимир Путин против подорожания алкоголя. Россиян ограничивать не будут.

Детали: Президент РФ Владимир Путин по сути разрешил населению спиваться и дальше. Он сделал неоднозначное заявление на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Так, российский лидер сказал, что при борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать, а также излишне поднимать цены.

Он заявил: «Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее».

В тему: Путин решил бороться с алкоголизмом.