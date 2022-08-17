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Новости > В ГУР анонсируют острые события на фронте

В ГУР анонсируют острые события на фронте

Агата Кловская
17.08.22 14:39
329
В ГУР анонсируют острые события на фронте

Главное: В настоящее время активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Представитель ГУР подчеркнул, что в ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий.

Детали: В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 17 августа.

«Будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать», — отметил он.

Юсов подчеркнул, что в настоящее время активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

«Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины сейчас, они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории», — заявил представитель ГУР.

В тему: В ОП рассказали, когда сядут за один стол с россиянами.

Тэги: общество, разведка, Андрей Юсов, фронт, новости Украины, война в Украине

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