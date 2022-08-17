С начала войны Украину покинули десятки тысяч учителей

Главное: 22 тысячи учителей покинули Украину с начала войны. Уехали из страны до 1,5 миллионов школьников.

Детали: Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев поведал о непростой ситуации в сфере. По его словам, с начала войны Украину покинули 22 тысячи учителей – это 5% общего числа педагогов в стране.

Чиновник сказал, что при этом выехали от семисот тысяч до полутора миллионов детей школьного возраста.

Он отметил: «Поэтому нехватки педагогов из-за того, что они за границей, не будет. Это даже хорошо, что они там. Потому что могут работать в украинских школах, могут осуществлять дистанционное обучение. В Украине в этом году будет гораздо меньшая наполненность школ, сейчас даже есть проблема с формированием первых классов».

В тему: Стало известно, когда начнется и когда завершится учебный год в Украине.