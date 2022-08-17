Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 44,1 тысячу солдат

Главное: Россия потеряла в войне 44,1 тысячу солдат. Уничтожено 1 886 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на среду, 17 августа.

Сообщается, что погибли уже 44,1 тысячи солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 886 танков, 4 162 боевых бронированных машин, 993 артиллерийские системы, 263 РСЗО, 136 средства ПВО, 233 самолета, 196 вертолетов, 792 беспилотника оперативно-тактического уровня, 190 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 054 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 93 единицы специальной техники.

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