Стало известно, когда начнется и когда завершится учебный год в Украине

Главное: 1 сентября в Украине начнется учебный год. Он завершится 30 июня.

Детали: Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, когда стартует учебный год. Его цитирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что он начнется 1 сентября, а завершится 30 июня следующего года.

Отмечается, что во время селекторного совещания о готовности учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения чиновник рассказал о структуре образовательного процесса.

В частности, как информировал министр, в соответствии с постановлением правительства «О начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине», образовательный процесс в 2022/2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года.

Кроме этого говорится, что следующий учебный год может занять больше, или меньше 175 дней.

Резюмируется, что учебное заведение будет самостоятельно определять продолжительность и структуру учебного года, а продолжительность учебной недели, занятий и отдыха будет определять педагогический совет каждого учебного заведения.

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