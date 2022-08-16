Местные жители и туристы массово пытаются бежать из Крыма

Главное: Так называемые власти Крыма сократили маршруты поездов. В результате этого местные жители и туристы не могут выехать с полуострова.

Детали: Количество желающих выехать из Крыма после взрывов под Джанкоем выросло. Но люди не могут этого сделать из-за введенных россиянами ограничений. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Инсайдер UA со ссылкой на соответствующие видео.

В сообщении сказано, что на вокзале Симферополя образовались очереди. Однако все желающие не могут уехать, поскольку оккупационная «власть» сократила маршрут следующих из России поездов.

В итоге местных жителей и туристов отправляют на автобусы.

СМИ также обнародовали видео последствий диверсии. На кадрах видно, что дорога, усыпанная снарядами, а дома с выбитыми стеклами.

В тему: Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Спустя некоторое время на военной авиабазе под Симферополем прогремели взрывы.

После этого в Крыму был введен режим ЧС.