Россия собрала вокруг Украины около 800 единиц авиатехники

Главное: Несмотря на уничтожение сотен российских самолетов и вертолетов, авиагруппировка врага увеличилась. Сейчас на границе с Украиной находится около 800 единиц авиатехники.

Детали: Россия сконцентрировала около 800 единиц авиатехники вокруг Украины, сообщил во вторник, 16 августа, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«По состоянию на начало полномасштабной войны вокруг Украины авиационные группировки России составляли 700 летательных аппаратов — 450 самолетов и 250 вертолетов. Самолетов на сегодняшний день несколько меньше — 430 находится сейчас вокруг украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России в Крыму. Но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360 вертолетов, которые противник располагает близко к границам Украины», — сказал Игнат.

Усиление авиагруппировки в ВСУ объясняют тем, что именно ее враг больше использует для поддержки наземных войск.

При этом оккупанты применяют различные виды авиации.

«Мы фиксируем полеты стратегической авиации, дальних бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовой авиации», — рассказал Игнат.

Также продолжают работать вражеские самолеты радиолокационного обнаружения А-50.

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