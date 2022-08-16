Стало известно, кто стоит за взрывами в оккупированном Крыму

Главное: Ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе несёт элитное украинское военное подразделение. Оно действует в тылу врага.

Детали: За взрывом на складе боеприпасов вблизи Джанкоя стоит элитное украинское подразделение. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По данным издания, украинский спецназ действовал в тылу врага.

Отметим, что Украина официально не подтверждает свою причастность к взрывам в Крыму, однако, глава администрации ОП Андрей Ермак намекнул, что за взрывами в Крыму стоят ВСУ и добавил, что уничтожение российских складов с оружием будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.

В тему: Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы.

Спустя некоторое время на военной авиабазе под Симферополем прогремели взрывы.

После этого в Крыму был введен режим ЧС.