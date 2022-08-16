Зеленский пообещал уничтожить всех российских террористов

Главное: Владимир Зеленский заявил, что все российские террористы в Украине будут найдены и уничтожены. По его словам, каждый метр украинской земли представляет для российских оккупантов абсолютную опасность.

Детали: Все российские террористы должны помнить, что они будут найдены и уничтожены. Об этом в понедельник, 15 августа заявил глава государства Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

«Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжается героическое сопротивление наших военных на Донбассе. В Харьковской области. Давим на врага на юге нашей страны», — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков и СБУ, которые участвуют в уничтожении командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов.

«Все российские террористы должны знать, что каждый метр украинской земли для них — это абсолютная опасность. И как бы они не пытались спрятаться, где бы это ни было — они будут найдены и уничтожены», — подчеркнул Зеленский.

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