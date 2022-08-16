В Украине решили запретить пиротехнику

Главное: Парламент поддержал в первом чтении законопроект о запрете использования пиротехники. В случае принятия в стране будет запрещены использование и продажа фейерверков, в частности салютов и петард.

Детали: Верховная Рада во вторник, 16 августа, приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняка в Telegram.

По его словам, документ за основу поддержали 250 депутатов.

Проектом закона № 7438. предлагается запретить использование и продажу фейерверков, в частности салютов и петард, кроме фейерверков класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума не превышает 60 дБ.

Кроме того, устанавливается возрастное ограничение по их покупке (16 лет).

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