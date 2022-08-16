Путин отправил на Запад гонцов клянчить перемирие

Главное: Кремль отправил на Запад тайную делегацию с просьбой о перемирии. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, это «очень серьезные люди от самого Владимира Владимировича».

Детали: Россияне активизировали усилия по проведению «референдумов» на захваченных территориях для давления на переговорный процесс. Одновременно российский диктатор Владимир Путин отправил в Европу «гонцов» выпрашивать перемирие.

Об этом во время эфира с Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«У них (россиян) сейчас очередной заезд эмиссаров на Запад. При этом очень серьезные люди от самого Владимира Владимировича. Объясняют: „Ну давайте как-то договоримся, потому что уж как-то совсем неприлично получать. Проигрывать как-то совсем не вариант. Путина снимут — это же ужас. Взгляните, кто придет к власти. Это же неизвестно... еще хуже фашисты. А нам надо туда-сюда. Давайте договариваться по месту“. Очевидно, им начинают показывать „красные линии“. Вот Запорожская (АЭС). Почему сегодня разговор генсека ООН с Шойгу (министром обороны РФ) произошел? Шойгу очень долго „петлял“ от этого разговора, а сегодня он состоялся. Там же еще Еленовку обсуждали и другие неприятные для них вещи», — заявил Арестович.

По его словам, во время переговоров в Стамбуле в марте россияне были готовы отвести войска на границы 23 февраля. Тогда о переговорах просила именно РФ. Сейчас россияне более настойчиво просят о переговорах.

При этом Арестович признался, что анализирует войну в Украине по опосредованным данным, ведь доступа к государственной тайне у него нет.

В тему: В ОП заявили о невозможности переговоров с Россией.