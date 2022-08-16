В столице Социальный отдел УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных на вокзале

Главное: В столице сотрудники и волонтеры Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам еженедельно кормят бездомных и нуждающихся на Южном вокзале.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», на благотворительные обеды собирается более 100 бездомных, пенсионеров и нуждающихся.

Всем нуждающимся раздают одежду и лекарства. Этой зимой Синодальный отдел обустроил у вокзала пункт обогрева с ежедневным питанием и медицинской помощью. Так, во время сильных морозов православным волонтерам удалось спасти десятки бездомных.

Сотрудница Социального отдела Анна в 2018 году организовала первые трапезы на Южном железнодорожном вокзале в Киеве при поддержке благотворительного фонда святителя Луки Крымского. Три года назад эту инициативу продолжил Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

«Утро каждую пятницу для Анны начинается с приготовления пищи для 100 человек. Это 20 литров первого блюда и столько же гарнира и чая или компота. Свежие блюда волонтеры везут на вокзал около 15.00 и раздают всем желающим», — отметили в Социальном отделе.

Раньше на благотворительную трапезу приходили только бездомные, а сейчас бывает много пенсионеров, которым тяжело полноценно питаться из-за небольшой пенсии.

«Бывает тяжело каждую неделю кормить столько людей, но Господь меня не покидает, и когда случающиеся жизненные сложности всегда помогает. А люди очень благодарят за заботу, особенно бабушки, которым так сложно жить в наше время», — поделилась Анна.

Поддержать Миссию милосердия можно по реквизитам.

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