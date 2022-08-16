Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кадыров загадочно высказался в адрес НАТО

Кадыров загадочно высказался в адрес НАТО

Александр Панько
16.08.22 12:13
1115
Кадыров загадочно высказался в адрес НАТО

Главное: Рамзан Кадыров высказался против НАТО. Он предрек Альянсу досаду и отчаяние.

Детали: Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь отличился резкими заявлениями. Так, он назвал Россию ведущей военной державой в мире и пригрозил НАТО.

Политик написал в одной из своих социальных сетей: «Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия – это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы».

Он добавил: «Россия всегда была интересна государствам, которые не выслуживаются перед США и их приспешниками. Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния».

В тему: Кадыров пригрозил бросить в Украину девять тысяч чеченцев.

Тэги: мир, НАТО, Рамзан Кадыров, война, Чечня

Комментарии

Статьи

16.08.22 10:53

Украинское зерно для Африки... так и не попало в Африку

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
13.08.22 13:45

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.08.22 13:20

Священник УПЦ рассказал, как возникло таинство Соборования
16.08.22 12:55

Путин отправил на Запад гонцов клянчить перемирие
16.08.22 12:50

В столице Социальный отдел УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных на вокзале
16.08.22 12:39

Еще пять суден с зерном вышли из украинских портов
16.08.22 12:29

Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
16.08.22 12:18

Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
16.08.22 12:00

Легендарный украинский боксер хочет возобновить карьеру
16.08.22 11:47

Появилось видео смертельного наводнения в Афганистане
16.08.22 11:23

Поляк полсотни раз безуспешно пытался сдать на права, но не отчаялся
16.08.22 11:05

Путин резко прокомментировал войну в Украине
16.08.22 12:29

Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
16.08.22 09:41

В Киевской области выявили опасную африканскую заразу
16.08.22 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 43,9 тысяч солдат
15.08.22 21:49

Антоновский мост в Херсоне непригоден для передвижения тяжелой техники, — командование
15.08.22 16:20

Стало известно, когда суд вынесет вердикт в деле о катастрофе МН17
15.08.22 15:07

Россия нанесла массированный удар по Черниговщине
15.08.22 14:25

Озвучена цифра ликвидированных «вагнеровцев» в Попасной
15.08.22 13:19

В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
15.08.22 12:58

Следующие две недели будут решающими для Херсонской области, — Хлань
15.08.22 12:41

В Минфине прогнозируют «очень жесткий» бюджет-2023
10.08.22 15:57

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу
09.08.22 15:22

Жителей Скадовска предупредили о коварном плане россиян
09.08.22 17:31

Волонтеры Зверинецкого монастыря УПЦ доставили гуманитарную помощь в Славянск
11.08.22 16:32

Назван город с самым низким уровнем преступности в Европе
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
10.08.22 11:36

ВСУ озвучили результаты обстрела военного аэродрома в Новофедоровке
09.08.22 13:58

Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин
15.08.22 09:11

Мэр Киева разводится с женой
11.08.22 13:10

Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
11.08.22 16:38

Генштаб ВСУ говорит, что Лукашенко может бросить в Украину 13 тысяч солдат
Фото и Видео
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
Легендарный украинский боксер хочет возобновить карьеру
Легендарный украинский боксер хочет возобновить карьеру
Появилось видео смертельного наводнения в Афганистане
Появилось видео смертельного наводнения в Афганистане
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
Дети в Херсоне нашли гранатомет - теперь в частном доме никто не живет...
Дети в Херсоне нашли гранатомет - теперь в частном доме никто не живет...
7-летняя девочка сожгла свою квартиру из-за... скуки
7-летняя девочка сожгла свою квартиру из-за... скуки
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
fraza.com
Новости блогосферы
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.