Кадыров загадочно высказался в адрес НАТО

Главное: Рамзан Кадыров высказался против НАТО. Он предрек Альянсу досаду и отчаяние.

Детали: Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь отличился резкими заявлениями. Так, он назвал Россию ведущей военной державой в мире и пригрозил НАТО.

Политик написал в одной из своих социальных сетей: «Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия – это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы».

Он добавил: «Россия всегда была интересна государствам, которые не выслуживаются перед США и их приспешниками. Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния».

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