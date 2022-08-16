Поляк полсотни раз безуспешно пытался сдать на права, но не отчаялся

Главное: Поляк 48 раз пытался сдать на водительские права. С 2018-го года.

Детали: 65-летний житель города Лодзь в Польше 48 раз безуспешно пытался сдать на водительские права. Эпопея длится с 2018-го года, пишет издание InPoland.

При этом поляк не собирается сдаваться и хочет пробовать еще.

По его словам, ему требуется автомобиль, чтоб ездить на дачу, которая находится примерно в ста километрах от его дома, и он не хочет зависеть от общественного транспорта.

Он признался, что раньше вождение машины его не интересовало, однако несколько лет назад решил пойти на водительские курсы.

В публикации сказано, что поляк был одним из самых старших участников занятий.

Отмечается, что теоретический экзамен мужчина сдал без особых хлопот, а вот практику все еще не может осилить - тяжелее всего ему дается проезд на площадке.

Сейчас он готовится к очередной попытке сдать экзамен.

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