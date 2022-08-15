Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ

Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ

Автор: «Фраза»
15.08.22 20:33
35
Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ

«Поможем мужчинам 18-60 лет уехать за границу» — количество подобных предложений в анонимных телеграмм-каналах растет как снежный шар. После введения военного положения выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины ограничен. Спрос на нелегальный побег из страны рождает предложение и дает простор для уголовной деятельности, пишет Днепр.Главное.

Издание также информирует: «Яркие примеры объявлений о нелегальной эвакуации недавно опубликовала известная в Днепре волонтер, советник председателя областного совета Наталья Хазан. В сундуках сообщений из разных якобы местных ТГ-каналов мужчинам призывного возраста предлагают уехать в Европу, обещают «доступную цену» и «безопасный проезд».

Примечательно, что наряду с выездом в Европу с территорий, подконтрольной Украине, рекламируется и выезд в и из псевдо-республики ЛДНР с последующим выездом на территорию России и другие страны. Судя по телефонным номерам РФ и ЛДНР, и по абсолютному сходству текстов большинства объявлений, организаторы подобных перевозок работают с обеих сторон линии фронта.

Интересно, что несколько лет назад подобным образом в Днепре рекламировали нелегальные поездки во временно оккупированный Крым, попасть в который на автотранспорте законным образом было практически невозможно. Самодельные объявления беспощадно удаляли городские коммунальные службы, однако предложений было буквально море. Выяснилось также, что нелегальные перевозки на занятый врагом полуостров оседлали структуры пресловутых в Днепре вора в законе «Умки» (Сергей Олейник) и близкого к нему «бизнесмена-мецената» Александра Петровского (уголовный авторитет по прозвищу «Нарек»).

Интересно, что черные перевозки в Крым с быстрым и беспроблемным пересечением российских блок-постов предусматривали налаженную координацию организаторов схемы с силовиками страны-агрессора. Известно также, что связи криминалитета, представляющего «Умка» и «Нарек», не ограничены границами, а «воровский мир» бывшего СССР сейчас работает на интересы россии.

Цинизм в том, что параллельно Петровский-«Нарик» и его окружение создавали себе имидж «проукраинских патриотов» и составляли хвалебные басни о якобы «героическом спасении Днепра» со своим участием в 2014-м... Впрочем, сразу после полномасштабного вторжения и его приближенные бежали из Украины. И уже отличились в жестокой драке в Австрии (!). А «Умку», который уже побывал в предварительном заключении в рамках кампании против «воров в законе», но смог убежать, снова задержали на Закарпатье.

По данным из осведомленных источников, именно криминальный тандем Умки и Нарика сейчас контролирует рынок нелегальной эвакуации в Днепре. И связи в криминальных кругах страны-агрессора прочно пригодились Умке и Нарику — ведь как иначе обещать выезд из воюющей страны через линию фронта (?!) в населенные пункты на территории лднр и рф.

При этом Умка и Нарик не изменяют воровским традициям: если кто-то считает, что даже за серьезные деньги «то, кто пули не боятся» помогут военнообязанным сбежать из Украины, очень ошибается.

По многочисленным неофициальным сообщениям люди Умки-Нарика массово «бросают» потенциальных беглецов, которым предлагают бесспорно перебраться через границу. Пострадавшие рассказывают: у них сначала взяли авансом немалые деньги — от нескольких сот до нескольких тысяч долларов. А потом — банально бросили, оставив ни с чем. Более того — в ответ на претензии «перевозчики» шантажируют тем, что сообщат о попытке незаконно скрыться правоохранителям и военкоматы. Понятно, что пострадавшие не пойдут жаловаться и не готовы публично говорить о жестоком обмане. В результате мошенническая схема Умки-Нарика процветает.

Впрочем, для особо состоятельных клиентов, имеющих прочные связи и готовых заплатить за нелегальный выезд существенно больше, криминалитет готов обеспечить «вип-условия» и организовать «окно на границе». По слухам, вор в законе Умка, недавно задержанный у западных границ Украины, как раз находился с «бизнес-визитом» у руководства одного из местных КПП. Через этот пункт пропуска шел поток нелегальных перевозок, а Умка ехал договариваться о новых расценках.

Известно также, что криминальный бизнес Умки-Нарика ранее и сейчас связан с так называемыми колл-центрами, с помощью которых доверчивых пенсионеров (и не только) из Украины и других стран массово разводили на деньги. Начало войны не сдержало аппетиты. Дошло до того, что мошенники из «колл-центров» стали «собирать деньги» от имени николаевского губернатора Виталия Кима. Возмущенный глава региона серьезно посоветовал мошенникам сдержать свою активность или как минимум перейти на россию. В противном случае пообещал возмездие по законам военного времени. Видимо, властям и правоохранителям давно пора переходить от обещаний к делу — наглевшие авторитеты совсем не планируют останавливаться».

Тэги:

Комментарии

Статьи

15.08.22 12:43

Американцы проанализировали состав 6 воюющих в Украине российских группировок

Автор: Александр Панько

Дайджест

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
13.08.22 13:45

Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.08.22 16:56

Управделами УПЦ рассказал о силе веры, которая есть в каждом
15.08.22 16:55

Рада одобрила «таможенный безвиз» с Евросоюзом
15.08.22 16:34

Антоновский мост в Херсоне непригоден для передвижения тяжелой техники, — командование
15.08.22 16:20

Стало известно, когда суд вынесет вердикт в деле о катастрофе МН17
15.08.22 16:02

Голливудские критики назвали лучшие фильмы и сериалы 2022-го года
15.08.22 15:57

В Украине объявлен I уровень опасности
15.08.22 15:38

Ученые узнали о Луне кое-что очень необычное
15.08.22 15:29

В Сумской области комбайн подорвался на мине – пострадал водитель
15.08.22 15:27

Ученые научились возвращать зрение слепым
15.08.22 15:15

В Винницкой, Ровенской и Нежинской епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины
15.08.22 16:34

Антоновский мост в Херсоне непригоден для передвижения тяжелой техники, — командование
15.08.22 16:20

Стало известно, когда суд вынесет вердикт в деле о катастрофе МН17
15.08.22 15:07

Россия нанесла массированный удар по Черниговщине
15.08.22 14:25

Озвучена цифра ликвидированных «вагнеровцев» в Попасной
15.08.22 13:19

В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
15.08.22 12:58

Следующие две недели будут решающими для Херсонской области, — Хлань
15.08.22 12:41

В Минфине прогнозируют «очень жесткий» бюджет-2023
15.08.22 10:11

Кличко призвал киевлян готовиться к непростой зиме
15.08.22 09:46

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 43 750 солдат
15.08.22 09:11

Мэр Киева разводится с женой
10.08.22 15:57

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу
09.08.22 15:22

Жителей Скадовска предупредили о коварном плане россиян
11.08.22 16:32

Назван город с самым низким уровнем преступности в Европе
09.08.22 17:31

Волонтеры Зверинецкого монастыря УПЦ доставили гуманитарную помощь в Славянск
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
10.08.22 11:36

ВСУ озвучили результаты обстрела военного аэродрома в Новофедоровке
09.08.22 13:58

Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин
09.08.22 13:04

Орбан едва не утонул во время отпуска
11.08.22 13:10

Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
11.08.22 16:38

Генштаб ВСУ говорит, что Лукашенко может бросить в Украину 13 тысяч солдат
Фото и Видео
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
Дети в Херсоне нашли гранатомет - теперь в частном доме никто не живет...
Дети в Херсоне нашли гранатомет - теперь в частном доме никто не живет...
7-летняя девочка сожгла свою квартиру из-за... скуки
7-летняя девочка сожгла свою квартиру из-за... скуки
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
Байден ушел в отпуск на фоне болезни
Байден ушел в отпуск на фоне болезни
В США из-за жары… взорвался древний дуб
В США из-за жары… взорвался древний дуб
fraza.com
Новости блогосферы
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.