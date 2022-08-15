Криминалитет из Днепра взял под контроль рынок нелегальной эвакуации, - СМИ

«Поможем мужчинам 18-60 лет уехать за границу» — количество подобных предложений в анонимных телеграмм-каналах растет как снежный шар. После введения военного положения выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины ограничен. Спрос на нелегальный побег из страны рождает предложение и дает простор для уголовной деятельности, пишет Днепр.Главное.

Издание также информирует: «Яркие примеры объявлений о нелегальной эвакуации недавно опубликовала известная в Днепре волонтер, советник председателя областного совета Наталья Хазан. В сундуках сообщений из разных якобы местных ТГ-каналов мужчинам призывного возраста предлагают уехать в Европу, обещают «доступную цену» и «безопасный проезд».

Примечательно, что наряду с выездом в Европу с территорий, подконтрольной Украине, рекламируется и выезд в и из псевдо-республики ЛДНР с последующим выездом на территорию России и другие страны. Судя по телефонным номерам РФ и ЛДНР, и по абсолютному сходству текстов большинства объявлений, организаторы подобных перевозок работают с обеих сторон линии фронта.

Интересно, что несколько лет назад подобным образом в Днепре рекламировали нелегальные поездки во временно оккупированный Крым, попасть в который на автотранспорте законным образом было практически невозможно. Самодельные объявления беспощадно удаляли городские коммунальные службы, однако предложений было буквально море. Выяснилось также, что нелегальные перевозки на занятый врагом полуостров оседлали структуры пресловутых в Днепре вора в законе «Умки» (Сергей Олейник) и близкого к нему «бизнесмена-мецената» Александра Петровского (уголовный авторитет по прозвищу «Нарек»).

Интересно, что черные перевозки в Крым с быстрым и беспроблемным пересечением российских блок-постов предусматривали налаженную координацию организаторов схемы с силовиками страны-агрессора. Известно также, что связи криминалитета, представляющего «Умка» и «Нарек», не ограничены границами, а «воровский мир» бывшего СССР сейчас работает на интересы россии.

Цинизм в том, что параллельно Петровский-«Нарик» и его окружение создавали себе имидж «проукраинских патриотов» и составляли хвалебные басни о якобы «героическом спасении Днепра» со своим участием в 2014-м... Впрочем, сразу после полномасштабного вторжения и его приближенные бежали из Украины. И уже отличились в жестокой драке в Австрии (!). А «Умку», который уже побывал в предварительном заключении в рамках кампании против «воров в законе», но смог убежать, снова задержали на Закарпатье.

По данным из осведомленных источников, именно криминальный тандем Умки и Нарика сейчас контролирует рынок нелегальной эвакуации в Днепре. И связи в криминальных кругах страны-агрессора прочно пригодились Умке и Нарику — ведь как иначе обещать выезд из воюющей страны через линию фронта (?!) в населенные пункты на территории лднр и рф.

При этом Умка и Нарик не изменяют воровским традициям: если кто-то считает, что даже за серьезные деньги «то, кто пули не боятся» помогут военнообязанным сбежать из Украины, очень ошибается.

По многочисленным неофициальным сообщениям люди Умки-Нарика массово «бросают» потенциальных беглецов, которым предлагают бесспорно перебраться через границу. Пострадавшие рассказывают: у них сначала взяли авансом немалые деньги — от нескольких сот до нескольких тысяч долларов. А потом — банально бросили, оставив ни с чем. Более того — в ответ на претензии «перевозчики» шантажируют тем, что сообщат о попытке незаконно скрыться правоохранителям и военкоматы. Понятно, что пострадавшие не пойдут жаловаться и не готовы публично говорить о жестоком обмане. В результате мошенническая схема Умки-Нарика процветает.

Впрочем, для особо состоятельных клиентов, имеющих прочные связи и готовых заплатить за нелегальный выезд существенно больше, криминалитет готов обеспечить «вип-условия» и организовать «окно на границе». По слухам, вор в законе Умка, недавно задержанный у западных границ Украины, как раз находился с «бизнес-визитом» у руководства одного из местных КПП. Через этот пункт пропуска шел поток нелегальных перевозок, а Умка ехал договариваться о новых расценках.

Известно также, что криминальный бизнес Умки-Нарика ранее и сейчас связан с так называемыми колл-центрами, с помощью которых доверчивых пенсионеров (и не только) из Украины и других стран массово разводили на деньги. Начало войны не сдержало аппетиты. Дошло до того, что мошенники из «колл-центров» стали «собирать деньги» от имени николаевского губернатора Виталия Кима. Возмущенный глава региона серьезно посоветовал мошенникам сдержать свою активность или как минимум перейти на россию. В противном случае пообещал возмездие по законам военного времени. Видимо, властям и правоохранителям давно пора переходить от обещаний к делу — наглевшие авторитеты совсем не планируют останавливаться».