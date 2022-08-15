Управделами УПЦ рассказал о силе веры, которая есть в каждом

Главное: Вера — это та сила, которая есть каждом человеке.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в проповеди.

«Вера — это та сила, которая есть каждом из нас, в каждом человеке. Только вера как концентрация всех человеческих сил к Богу, дает результат — спасение», — подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка отметил, что спасти может не власть, не разум, а лишь вера.

По словам владыки, разум не может спасти, потому что является рациональным и воспринимает только то, что может быть доказано с научной точки зрения.

Митрополит Антоний напомнил, что только Бог может заполнить ту пустоту, которая есть в человеке.

«Только настоящая вера, которая наполняется благодатью Божией, способна вести человека по жизни. Если мы наполним эту силу веры чем-то другим, то в результате придем в тупик. Потому что только Бог, как абсолютная Любовь, может заполнить пустоту, которая есть в человеке», — сказал владыка.

Он привел слова одного из философов 19 века, который сказал, что вера начинается тогда, когда человек забывает о себе. Есть грех, который вселяет в мысли человека семена сомнения и маловерия, но благодаря силе веры человек справляется и с этими испытаниями.

«Только когда человек доверяется и Богу, и Церкви, тогда он наполняется этой силой, которую мы называем верой, тем, что дает нам жизнь», — отметил митрополит Антоний.

Владыка призвал верующих обогащать свою веру через добрые дела, борьбу с грехом, через ежедневное служение ближним.

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