Антоновский мост в Херсоне непригоден для передвижения тяжелой техники, — командование

Главное: Антоновский мост больше непригоден для тяжелой техники. В оперативном командовании Юг заявили, что удерживают огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями на оккупированной территории.

Детали: Антоновский мост в Херсоне больше непригоден для перемещения тяжелой техники. Об этом во время брифинга в понедельник, 15 августа, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Нанесенные удары не позволяют использовать эти мосты для перемещения тяжелой техники», — сказала она.

Гуменюк также подчеркнула, что ВСУ продолжают удерживать огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями на оккупированной территории, добавив, что у врага высокая зависимость от этих каналов.

В тему: Российские военные спешно вывозят свои семьи из Мелитополя.