Стало известно, когда суд вынесет вердикт в деле о катастрофе МН17

Главное: 17 ноября Нидерландский суд вынесет вердикт по делу о крушении малазийского «Боинга» над Украиной. Прокуроры утверждают, что один украинский и три российских обвиняемых помогали поставлять ракетную систему, которую оккупанты использовали для ракетного обстрела самолета.

Детали: Нидерландский суд, рассматривающий дело об убийстве четырех подозреваемых в крушении рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной в 2014 году, заявил в понедельник, что вынесет свой вердикт 17 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Прокуроры утверждают, что один украинский и три российских обвиняемых, которые все находятся на свободе, помогали поставлять ракетную систему, которую поддерживаемые Россией оккупанты использовали для ракетного обстрела самолета 17 июля 2014 года.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года в разгар боев на Донбассе. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур авиалайнер был сбит. Никто из находившихся на его борту (298 человек) не выжил. По версии следствия, самолет сбили пророссийские боевики.

Отметим, по факту катастрофы MH17 Malaysia Airlines Австралия и Нидерланды начали совместный судебный процесс против России. В марте к иску присоединилась и Малайзия.

В тему: В России нашли новые «доказательства» того, что малазийский Boeing в 2014 году сбила Украина.