В Украине объявлен I уровень опасности

Главное: Из-за надвигающейся непогоды объявлен I уровень опасности — желтый. Ожидаются грозы, в нескольких областях — ливни.

Детали: На вторник, 16 августа, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы.

Из-за надвигающейся непогоды объявлен I уровень опасности — желтый.

По данным синоптиков, ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, а днем на Прикарпатье и в большинстве центральных областей пройдут значительные дожди.

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