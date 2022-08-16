Ближайшие выходные в Украине будут мокрыми и очень жаркими

Главное: В выходные в Украине ожидаются грозы. Будет жарко.

Детали: Синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие выходные, 20-21 августа. Появился прогноз Гидрометцентра.

Как сообщается, практически по всей территории страны, за исключением Крыма, пройдут грозовые дожди.

Днем будет плюс 27-35, а ночью 17-24 тепла.

В Киеве пройдут дожди с грозами: днем ожидается 30-32 тепла, а ночью плюс 18-20.

Карта погоды:

В тему: Синоптики говорят, что к концу рабочей недели в Украину должна вернуться жара.