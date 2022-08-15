Ученые узнали о Луне кое-что очень необычное

Главное: Луна была частью Земли. Об этом говорят швейцарские ученые.

Детали: Ученые из Цюрихского университета в Швейцарии выяснили о Луне кое-что внезапное. Их цитирует издание Science Alert.

Исследователи говорят, что когда-то она была частью Земли.

В публикации информируется, что Луна образовалась из вещества, едва сформировавшейся нашей планеты после сильного столкновения с планетой размером с Марс, которое случилос 4,5 миллиардов лет назад.

Эксперты утверждают, что после этого обломки соединились воедино и образовали спутник Земли.

В ходе своей работы швейцарцы с помощью масс-спектрометра изучили химический состав шести лунных метеоритов, извлеченных из льдов Антарктиды.

Как выяснилось, изотопы благородных газов (гелий и неон) в лунных метеоритах совпадают с изотопами, обнаруженными в солнечном ветре, который никогда не подвергался его воздействию.

Резюмируется, что данный факт вместе с характерной концентрацией изотопов аргона подтверждает теорию, что эти вещества были «наследованы» от Земли.

В тему: Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета.