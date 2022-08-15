Кличко призвал киевлян готовиться к непростой зиме

Главное: В квартирах киевлян зимой будет не жарко. Это признал Виталий Кличко.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что будет с отоплением в городе зимой. Его цитирует издание «Бабель».

Так, чиновник посоветовал киевлянам запасаться теплой одеждой и одеялами.

Он признал: «Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18. Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Определенное время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который нужен, чтобы решить проблему».

По его словам, правительство обещает, что газ для населения будет и что он не подорожает.

Отмечается: «Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на садики и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло».

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