Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 43 750 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 43 750 солдат. Уничтожено 1 876 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на понедельник, 15 августа.

Отмечается, что погибли уже 43 750 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 876 танков, 4 141 боевых бронированных машин, 985 артиллерийских систем, 261 РСЗО, 136 средств ПВО, 233 самолета, 195 вертолетов, 787 БПЛА оперативно-тактического уровня, 187 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 044 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 92 единицы специальной техники.

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