В УПЦ рассказали, как на Ровенщине сохраняют монастырские традиции пчеловодства

Главное: С древних времен пчел считали чистыми и невинными существами, а их содержание — святым делом. Для многих пчеловодов и сегодня работа с пчелами — это, прежде всего, молитва и общение с Богом.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, об этом рассказала матушка Евфемия из скита святой праведной Анны в Онишковцах, которая более десяти лет занимается пчеловодством.

«Когда мне благословили заниматься пасекой, было неожиданно и страшно, ведь я боялась пчел, не знала, что с ними делать. Пришлось прочесть не одну книгу, прислушаться к советам древних пчеловодов. Пасека — большой труд, ежедневный от весны до зимы. Всегда надо присматривать, погода переменчивая: холодно — тепло, жара — дождь, постоянно забочусь, чтобы не намокли, не замерзли», — рассказывает матушка Евфемия.

Еще в Киевской Руси при монастырях развивали пчеловодство. Этому способствовало их географическое расположение вне населенного пункта, в лесу, у поля, где много разных ароматных цветов, дающих большой медосбор.

Матушка Евфемия рассказывает, что у пчелы можно научиться не только трудолюбию, но и дружбе, семейности и даже верности. Объясняет, что пчела всегда летит за маткой и в свой улей. Наблюдая в тишине за пчелами, много думается и легко молится, говорит монахиня.

В монастыре входят на пасеку всегда с молитвой.

«Я читаю молитву перед всяким добрым делом и молюсь покровителям пчеловодства Зосиме и Савватию Соловецким. По их жизнеописанию, именно эти святые положили начало пчеловодству на Руси. Они, посетив Афон, вернулись домой и привезли пчелиную матку. С тех пор этих двух святых считают покровителями пчелиного роя».

Сестры охотно делятся знаниями о лечебных свойствах меда. Липовый мед ароматен, помогает печени и при простудах. Гречневый — полезен для всех внутренних органов — он лечит печень и желудок, поднимает уровень гемоглобина в крови.

«Пчеловодство — тяжелый труд, болеют пчелы очень, надо хорошо за ними ухаживать, одним словом работать так, как и они. По-моему, чтобы мы жили в краю, „который течет молоком и медом“ нужно работать телесно и духовно. Ведь не случайно Бог так сделал, что мы не просто получаем мед, а добываем его трудом», — подытожила матушка Евфемия.

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