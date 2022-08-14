Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста

Главное: Успенский пост духовно готовит ко встрече с Божией Матерью и помогает переосмыслить роль смерти.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Божия Матерь прошла путь жизни и, пройдя через врата смерти, стала „честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим“. Вместе с тем, исполнившись света, Она не оставила мира, который лежит во тьме и зле, и продолжает быть его Ходатаицей перед Своим Божественным Сыном. Ее Успение — это наша надежда, наше упование и, как бы странно ни звучали эти слова, наша радость. Потому что мы знаем, пусть пока неопытно, что быть там, где сейчас Богородица — это неимоверная радость», — объяснил владыка.

Он подчеркнул, что христианство относится к смерти не как к точке невозврата, не как к рубежу, после которого ничего нет, а как к двери, открывающейся в вечность.

«Во Христе смерть становится опытом нового бытия. Того, где нет болезни, страданий и воздыхания. Это сложно понять нам, живущим в мире, исполненном слез и отчаяния. Но, факт остается фактом — христианская кончина становится успением, а жизнь наполняется смыслом, который невозможно купить за все блага мира», — написал епископ Виктор.

Владыка отметил, что в Успении Богородицы верующие видят продолжение жизни в Царстве Небесном.

"Смерти нет — сообщено нам Воскресением Христа. Гроб — источник жизни, — сообщило нам Успение Божией Матери. Не надо бояться, если ты с Богом. Не надо бояться, потому что Его Матерь — это и наша любящая Мать. А значит, Она никогда не оставит нас«,- подытожил епископ Виктор.

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