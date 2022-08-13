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Новости > В епархиях УПЦ простились з погибшими защитниками Украины

В епархиях УПЦ простились з погибшими защитниками Украины

Александра Кудрявцева
13.08.22 16:16
219
В епархиях УПЦ простились з погибшими защитниками Украины

Главное: Священнослужители Полтавской, Черновицкой, Каменской, Тульчинской, Ровенской и Полесско-Сарненской епархий отпели воинов ВСУ, отдавших свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования родным и призвали молиться за упокой погибших героев.

В Полтавской епархии 9 августа отпели двое павших Защитников Украины.

В селе Андреевка благочинный Машевского округа протоиерей Анатолий Чулей совершил чин похорон 25-летнего воина Виталия Тищенко. В Великорублевской общине настоятель Преображенского храма села Милорадово протоиерей Василий Луценко совершил чин похорон 45-летнего воина Андрея Юхтменко.

Клирик Полтавской епархии священник Алексей Смирнов в Биркинском старостинском округе отпел Защитника Родины Алексея Чирко.

В Ровенской области 12 августа состоялось прощание с павшим воином Игорем Старком. Возглавил чин похорон настоятель храма протоиерей Иоанн Дубинецкий в сослужении благочинного Здолбуновского округа и священников из соседних приходов.

«Игорь Старко был прихожанином Георгиевской церкви, помогал ее строить. Всю жизнь он работал строителем, когда началась война, одним из первых, 24 февраля, пошел в военкомат, а 26 февраля — уже был на фронте. Друзья и соседи вспоминают погибшего воина, как хорошего и любящего мужа, работавшего и трудившегося для своих троих детей и жены. Погиб Защитник Украины в день своего рождения, 4 августа, когда ему исполнилось 45 лет», — говорится в сообщении пресс-службы Ровенской епархии.

Трех Защитников Родины в последний путь провели священники Черновицкой епархии.

Благочинный Сторожинецкого округа протоиерей Василий Ковальчук в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы села Великий Кучуров возглавил чин отпевания павшего воина Димитрия Чобана.

В этот же день клирик Черновицкой епархии архимандрит Никодим (Сухолотюк) в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Слобода-Комаровцы Сторожинецкого благочиния возглавил чин отпевания павшего воина Анатолия Няйко.

Клирик Новоселицкого благочиния протоиерей Валерий Карпелюк в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Подворное возглавил чин отпевания павшего воина Димитрия Кифьяка.

В Днепропетровской области простились с павшим воином Максимом Ермоловичем.

Чин похорон возглавил благочинный Криничанского округа протоиерей Вячеслав Мозговой.

В Тульчинской епархии совершили чин похорон погибшего воина Михаила Швеца.

Заупокойное богослужение возглавил настоятель Покровского храма села Ковалевка протоиерей Григорий Юраш.

Похоронили Героя в его родном селе Головеньки.

В Полесско-Сарненской епархии в последний путь провели погибшего 27-летнего Защитника Украины Андрея Басыка. Чин отпевания в Ильинском храме села Антоновка возглавил протоиерей Василий Юрочко.

После похорон воина отец Василий передал слова соболезнования митрополита Полесского и Сарненского Анатолия родным и близким убиенного Героя.

Вечная память погибшим Героям.

В тему: В Черкассах УПЦ передаст 5 тонн гуманитарной помощи беженцам и медикам.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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