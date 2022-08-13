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Новости > Священник УПЦ рассказал о провокациях ПЦУ на похоронах воинов на Виннитчине

Священник УПЦ рассказал о провокациях ПЦУ на похоронах воинов на Виннитчине

Александра Кудрявцева
13.08.22 15:29
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Священник УПЦ рассказал о провокациях ПЦУ на похоронах воинов на Виннитчине

Главное: На Виннитчине представители ПЦУ устраивают провокации на похоронах погибших защитников Украины, которые были прихожанами УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом «Першому Козацькому» рассказали представители духовенства Украинской Православной Церкви.

«Гастролеры приезжают из ПЦУ, чтобы показать себя, выступить, „отплясать“ на гробах погибших защитников, которые были нашими прихожанами. Они унижают их родных без всякого уважения и сочувствия их горю», — рассказал настоятель храма святой Параскевы Пятницы в селе Кислицком протоиерей Александр Рыбак.

В селе Яланец 22 июля прямо во время похорон православного воина Александра Зинина священник ПЦУ Михаил Василюк решил провести политический митинг против УПЦ, несмотря на протесты родных и местных жителей, которые собрались на погребение. Пожилой настоятель местного сельского храма отец Анатолий Дудко не выдержал такого поругания над Церковью Христовой и над памятью своего прихожанина, пошел к трибуне успокоить Василюка. Тот оттолкнул священника и получил тяжелым крестом в ответ на свои слова и действия.

Священники отметили, что представители ПЦУ приходят на прощание с защитниками и начинают разжигать ненависть против православных христиан и родных военнослужащего.

«Разве мама, у которой горе, должна идти в полицию и писать заявление, чтобы они не приезжали? А родители идут и просят, чтоб они сюда не приезжали после скандалов, которые они устраивают», — рассказал протоиерей Александр Рыбак.

«В Комаргороде на похоронах воина Сергия вышли из храма для построения процессии, вдова плачет, ее дети тоже плачут. И представитель этой церкви, который служит в украденном храме в Вапнярке, громко говорит: „Сейчас закончится этот цирк, а потом мы выступим“. То есть, для него слезы людей в горе являются цирком», — говорит отец Александр.

Священники поделились, что подобные провокации были при погребении защитников Украины в Яланце, Комаргороде, Антополе и других селах района.

В тему: В Черкассах УПЦ передаст 5 тонн гуманитарной помощи беженцам и медикам.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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