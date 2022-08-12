На Херсонщине человека затоптали до смерти в очереди за пенсией

Главное: В оккупированном Геническе человека затоптали в очереди за пенсией. Инцидент произошел, потому что люди съехались со всего района во временно захваченный россиянами город.

Детали: Толпа в очереди за пенсией насмерть затоптала человека во временно оккупированном россиянами Геническе Херсонской области. Об этом заявил депутат областного совета Херсонщины Сергей Хлань на своей странице в Facebook в пятницу, 12 августа.

«Сегодня в Геническе толпа, которая собралась за пенсией, затоптала человека. До смерти», — говорится в сообщении народного избранника.

Он добавил, что люди съехались со всего района, чтобы получить деньги и добавил, что трагедия произошла из-за хаоса, который творился в учреждении.

Информацию о происшествии изначально сообщил назначенный оккупантами гауляйтер Сергей Мухин.

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