Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться

Главное: Автогаз в Украине продолжает дешеветь. За неделю цены на сжиженный автомобильный газ снизились почти на полторы гривны за литр.

Детали: В Украине продолжается снижение цен на автогаз. Под конец рабочей недели стоимость сжиженного газа на АЗС опустилась ниже 27 гривен за литр.

Так, в пятницу, 12 августа, средние цены на АЗС снизились на 0,7% до 26,74 гривны за литр.

Средние цены на бензин А-95 остаются на уровне 50,10 гривны за литр.

Средние цены на дизель — 54 гривны за литр.

С прошлой недели средние цены на автогаз упали примерно на 1,4 гривны.

В тему: За минувшие выходные в среднем в Украине автогаз подешевел на 58 коп., до 27,67 грн за литр.