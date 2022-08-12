В столичных школах полностью прекратят преподавать русский язык

Главное: Киевские власти ответили на запрос о преподавании русского школьникам. Он не предусмотрен в учебной программе даже факультативно.

Детали: Русский язык не будут преподавать в школах Киева даже факультативно. Об этом сообщил общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.

В частности, он обнародовал ответное письмо Киевской государственной городской администрации (КГГА) молодежному клубу Джура.

Сам запрос столичным властям направили 22 июля.

В учебной программе на 2022-2023 год «не предусмотрено преподавание на русском языке предметов и изучение русского языка факультативно», отметили в департаменте образования КГГА

Смолий добавил, что он продолжит следить за тем, как выполняется решение властей.

«Надеюсь, так и будет. С 1 сентября будем отслеживать ситуацию», — подытожил он.

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