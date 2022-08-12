Российская армия ежедневно теряет в Украине 500 человек, — The New York Times

Главное: Россияне захватили Луганщину, однако в Донецкой области их продвижение затормозилось, и это вызвано, в частности, большими потерями, считают эксперты. По некоторым данным, ежедневно 500 российских военных погибают или получают ранения.

Детали: По последним оценкам американской разведки и военных чиновников, ежедневно 500 российских военных погибают или получают ранения, и военные действия РФ замедлились. Еще большее продвижение России замедлилось благодаря американским реактивным системам залпового огня. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США и военных экспертов.

Россияне захватили Луганщину, однако в Донецкой области их продвижение затормозилось, и это вызвано, в частности, большими потерями, считают эксперты.

«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70-80 000 человек (погибшими и ранеными) менее чем за шесть месяцев», — сказал журналистам заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 43,2 тысячи солдат.