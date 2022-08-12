Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Российская армия ежедневно теряет в Украине 500 человек, — The New York Times

Российская армия ежедневно теряет в Украине 500 человек, — The New York Times

Агата Кловская
12.08.22 15:45
9
Российская армия ежедневно теряет в Украине 500 человек, — The New York Times

Главное: Россияне захватили Луганщину, однако в Донецкой области их продвижение затормозилось, и это вызвано, в частности, большими потерями, считают эксперты. По некоторым данным, ежедневно 500 российских военных погибают или получают ранения.

Детали: По последним оценкам американской разведки и военных чиновников, ежедневно 500 российских военных погибают или получают ранения, и военные действия РФ замедлились. Еще большее продвижение России замедлилось благодаря американским реактивным системам залпового огня. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США и военных экспертов.

Россияне захватили Луганщину, однако в Донецкой области их продвижение затормозилось, и это вызвано, в частности, большими потерями, считают эксперты.

«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70-80 000 человек (погибшими и ранеными) менее чем за шесть месяцев», — сказал журналистам заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 43,2 тысячи солдат.

Тэги: Россия, армия, военные, война в Украине

Комментарии

Статьи

11.08.22 11:45

Какую работу сегодня предлагают в Киеве?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Трансгуманизм: дорога в рай нечеловеческого
11.08.22 11:31

Трансгуманизм: дорога в рай нечеловеческого

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.08.22 15:37

На Ровенщине открыто уголовное дело против активистов ПЦУ после попытки захвата храма УПЦ
12.08.22 15:29

Выяснилось, что некоторые бактерии могут прижиться на Марсе
12.08.22 15:20

Священники УПЦ передали медикаменты и снаряжение украинским военным на передовую
12.08.22 14:58

В Минобороны рассказали, причастна ли Украина к удару по Еовофедоровке
12.08.22 14:55

Стало известно, как на Земле образовались континенты
12.08.22 14:43

Осень уже понемногу дает о себе знать украинцам
12.08.22 14:24

Аналитики оценили последствия войны для российской экономики
12.08.22 13:59

Google отказался отвечать на тупые вопросы
12.08.22 13:32

Названы города-претенденты на проведение Евровидения-2023
12.08.22 13:30

Как оказалось, вегетарианство может быть вредным для женщин
12.08.22 12:28

В СНБО рассказали об опасности подрыва ЗАЭС
12.08.22 10:29

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 43,2 тысячи солдат
11.08.22 16:38

Генштаб ВСУ говорит, что Лукашенко может бросить в Украину 13 тысяч солдат
11.08.22 10:52

Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
11.08.22 09:24

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 43 тысячи солдат
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
10.08.22 16:48

В МВД озвучили огромное число погибших и раненых на аэродроме в Новофедоровке
10.08.22 15:57

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу
10.08.22 14:30

Крым будет освобожден, а уничтожение Крымского моста — необходимая мера, — генерал Марченко
10.08.22 13:41

Освобождение Херсона будет быстрым, — генерал Марченко
05.08.22 16:45

На Волыни священники УПЦ передали автомобиль для ВСУ
10.08.22 15:57

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу
08.08.22 16:33

В ОП озвучили реальный сценарий окончания войны
08.08.22 12:48

Ученые назвали внезапный симптом рака
11.08.22 16:32

Назван город с самым низким уровнем преступности в Европе
09.08.22 15:22

Жителей Скадовска предупредили о коварном плане россиян
05.08.22 16:33

Около Белого дома в США молния ударила четверых человек
05.08.22 16:58

В Украине стремительно дешевеет автогаз
10.08.22 16:58

В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»
09.08.22 13:58

Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин
Фото и Видео
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Харькове вооруженный автоматом мужчина чуть не устроил массовую бойню
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
В Великобритании выпустят необычные «королевские» монеты
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Бывший муж Бритни Спирс слил скандальное видео с ее участием
Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
Арестович заявил, что готов заменить Зеленского
Байден ушел в отпуск на фоне болезни
Байден ушел в отпуск на фоне болезни
В США из-за жары… взорвался древний дуб
В США из-за жары… взорвался древний дуб
Ученые показали аномальную «космическую» молнию
Ученые показали аномальную «космическую» молнию
В Белом доме прокомментировали сильный кашель и насморк Байдена
В Белом доме прокомментировали сильный кашель и насморк Байдена
По военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет. Минобороны РФ отрицает «прилеты»
По военному аэродрому в Крыму попало 6 ракет. Минобороны РФ отрицает «прилеты»
Нелепое поведение Байдена высмеяла его собственная жена
Нелепое поведение Байдена высмеяла его собственная жена
fraza.com
Новости блогосферы
09.08.22 19:27

Почему украинцы массово подают на развод?
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.