Аналитики оценили последствия войны для российской экономики

Главное: Из-за вторжения в Украину падение российской экономики пока менее стремительно, чем предполагалось. Но, по мнению аналитиков, оно должно ускориться.

Детали: Три месяца войны против Украины отбросили российскую экономику на четыре года назад. Такую оценку 12 аналитиков публикует издание Bloomberg в пятницу, 12 августа.

Отмечается, что в первом квартале 2022 года экономика РФ росла, но уже во втором квартале резко упала — ВВП сократился впервые за год, упав на 4,7% за год.

«Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления поддерживающей спрос монетарной политики. Тем не менее, экономика потеряет еще 2% в 2023 году, поскольку европейский энергетический запрет приведет к снижению экспорта», — считает российский экономист Александр Исаков.

Нарушение цепей торговли из-за санкций парализовало такие отрасли, как автомобилестроение, а потребительские расходы прекратились.

Bloomberg отмечает, что падение экономики РФ пока менее стремительно, чем предполагалось. Центробанк РФ прогнозирует, что падение ухудшится в следующих кварталах и не ожидает восстановления до второй половины следующего года.

Также по экономике РФ ударит сокращение поставок нефти.

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