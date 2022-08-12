ЧМ по футболу в Катаре начнется раньше запланированного

Главное: ФИФА официально изменила старт Мундиаля. Первый матч будет сыгран на один день раньше.
Детали: Международная федерация футбола перенесла старт чемпионата мира в Катаре. ФИФА официально объявила о переносе первого матча, который был запланирован на 21 ноября.
По новому календарю игра, участие в котором примут Катар и Эквадор, состоится 20 ноября в 18:00 по Киеву.
Напомним, об этом руководителей мирового футбола настойчиво просили хозяева турнира, которые хотели, чтобы национальная команда Катара сыграла в матче-открытия Мундиаля.
Ранее планировалось что в первой игре между собой сойдутся Нидерланды и Сенегал. Теперь же это противостояние не только лишили статуса стартового поединка, но и перенесли. Он будет сыгран 21 ноября в 18:00, а не в 12:00, как планировалось.
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