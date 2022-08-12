ЧМ по футболу в Катаре начнется раньше запланированного

Главное: ФИФА официально изменила старт Мундиаля. Первый матч будет сыгран на один день раньше.

Детали: Международная федерация футбола перенесла старт чемпионата мира в Катаре. ФИФА официально объявила о переносе первого матча, который был запланирован на 21 ноября.

По новому календарю игра, участие в котором примут Катар и Эквадор, состоится 20 ноября в 18:00 по Киеву.

Напомним, об этом руководителей мирового футбола настойчиво просили хозяева турнира, которые хотели, чтобы национальная команда Катара сыграла в матче-открытия Мундиаля.

Ранее планировалось что в первой игре между собой сойдутся Нидерланды и Сенегал. Теперь же это противостояние не только лишили статуса стартового поединка, но и перенесли. Он будет сыгран 21 ноября в 18:00, а не в 12:00, как планировалось.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match v. brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. v. rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl — FIFA Media (@fifamedia) August 11, 2022

В тему: Чемпионат мира по футболу в Катаре все ближе. В ФИФА решили внести важные изменения в правила.