В Украину поступила очередная партия РСЗО М270

Главное: Украина получила новые РСЗО М270 от Великобритании. Министр обороны Алексей Резников анонсировал «еще больше подарков» от партнеров.

Детали: В Украину прибыла новая партия РСЗО М270 из Великобритании. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли новые РСЗО М270», — написал Резников.

Он поблагодарил британцев за поддержку, и отметил ее важность для Украины.

«Наша украинская армия умело использует это „пополнение“ на поле боя», — заверил министр и добавил, что вскоре поступит «больше «подарков».

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