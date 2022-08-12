На Одесчине священник УПЦ освятил поклонный крест в память о погибшем защитнике Украины

Главное: В Одесской области освящен поклонный крест в память пропавшего без вести воина Даниила Юрченко.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, крест установлен возле храма святого великомученика Георгия Победоносца села Маразлиевка Белгород-Днестровского района.

Крест установлен средствами рабы Божьей Ксении в память о воспитаннике детского дома «Перлинка», который пропал без вести, воина Даниила Юрченко, стоявшего на защите города Николаева.

«Ксения на протяжении всей жизни работает на благо детского дома, любит каждого воспитанника и щедро одаривает своей материнской любовью. Глубоко переживая потерю воина Даниила, на молитвенное упоминание решила установить в селе Маразлиевка Белгород-Днестровского благочиния памятный дубовый крест. Пусть Всемилостивый Господь сохранит каждого украинского воина, который жертвенно и самоотверженно охраняет нас от врага, а погибшим воинам-героям подаст Царство Небесное и вечный покой», — отметили в епархии.

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