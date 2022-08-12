Шольц намекнул, что не скучает по Меркель

Главное: Олаф Шольц признался, что общается с Ангелой Меркель. Они до сих пор созваниваются.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что продолжает общаться со своей предшественницей Ангелой Меркель. На пресс-конференции его спросили, скучает ли он по ней.

На это политик ответил: «Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера я нахожусь с удовольствием».

Напомним, Ангела Меркель была канцлером Германии в 2005-2021-х годах. При ней в 2007-2009-х годах Олаф Шольц занимал должность министра труда и общественных дел, а в 2018-2021-х годах он был вице-канцлером и министром финансов страны.

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