ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в этом году

Главное: На 2022-й год снижен прогноз роста спроса на нефть. В ОПЕК рассказали, каким он будет потом.

Детали: В ОПЕК скорректировали свой прогноз роста спроса на нефть в мире. Так, в 2022-м году он был понижен на триста тысяч баррелей – до 3,1 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, говорят эксперты, он составит в среднем 100,03 миллиона баррелей в сутки.

Специалисты говорят, что устойчивому повышению уровня потребления нефти в этом году будет способствовать рост спроса на топливо для промышленности и транспорта, поддерживаемый восстановлением экономической активности.

Ожидается, что наибольший прирост обеспечат Северная и Южная Америка, в особенности США.

В докладе говорится: «Прогноз на 2023-м год остался таким же, как и в предыдущем докладе – 2,7 миллиона баррелей в сутки. Мировой спрос на нефть в следующем году составит 102,72 миллиона баррелей в сутки».

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