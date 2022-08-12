На французских пляжах вводят неожиданный запрет

Главное: Во Франции экономят воду. На пляжах запрещают души.

Детали: С целью экономии воды префектура департамента Вар во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег ввела запрет на использование душа на пляжах. Объясняется это тем, что засуха болезненно ударила по региону.

Власти говорят, что душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты.

Кроме этого ужесточение ограничений распространится на полив растений, который будет запрещен с 9-00 до 19-00, если вода берется из Канал-де-Прованс.

Правоохранители говорят, что несоблюдение ограничений по использованию воды может грозить штрафом в размере 7 500 евро для предприятий и в 1 500 евро для частных домохозяйств.

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