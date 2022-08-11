Назван город с самым низким уровнем преступности в Европе

Главное: Самым безопасным городом Европы признан Базель. Тут самый низкий уровень в Европе.

Детали: Эксперты Europeanbestdestinations признали швейцарский Базель самым безопасным городом в Европе. Как пишет издание Еxpress, тут зафиксирован самый низкий уровень преступности.

В публикации сказано: «Это интернациональный город, в котором живет и работает много иностранцев, а его жители очень приземленные. Тут можно расслабиться и насладиться жизнью, а также прогуляться по улочкам 13-14 веков».

На втором месте в списке оказалась швейцарская Женева, а на третьем – словенская Любляна.

Рейтинг самых безопасных городов Европы:

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