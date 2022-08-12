Появились новые подробности обыска в поместье Трампа

Главное: Появились подробности обыска, прошедшего в поместье Дональда Трамп. Он состоялся на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель ФБР.

Детали: Издание Newsweek со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников сообщило подробности обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Как сообщается, он прошел на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель ФБР.

В публикации сказано, что тайный осведомитель сообщил информацию не только о том, какие документы скрывал политик, но и об их местоположении.

Кроме этого уточняется, что обыск был специально запланирован на время, когда Дональд Трамп будет в отъезде, хотя подготовка к его проведению началась несколько недель назад.

Также, по данным неназванного собеседника издания, который проработал в ФБР тридцать лет, руководители правоохранительной структуры в Вашингтоне и Майами полагали, что отсутствие у экс-главы государства возможности вести съемку или препятствовать обыску снизит значимость операции, однако попытка не привлекать внимания к рейду провалилась.

Он рассказал: «Они стремились избежать любого цирка в средствах массовой информации... Таким образом, несмотря на то, что с бюрократической точки зрения все было сделано верно, чтобы не допустить уничтожения документов, ФБР сама создала ту самую огненную бурю, которой пытались избежать».

Резюмируется, что оба источника заявили, что обыск не имел политических мотивов и был направлен на возвращение документов, которые незаконно вывезли из Белого дома.

В тему: Прошедший обыск всерьез озадачил Трампа.