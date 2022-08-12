Ученые поведали о пользе черчения для подростков

Главное: Черчение полезно для подростков. Это доказали ученые.

Детали: Ученые из Джорджтаунского университета в США рассказали о пользе черчения для подростков. Их цитирует издание Science Advances.

По их словам, оно улучшает пространственное и вербальное мышление.

В ходе своей работы специалисты включили в исследование 346 школьников (206 девушек и 140 юношей) со средним возрастом 16,6 лет.

Информируется, что подростков протестировали до и после учебного года, в течение которого ученики осваивали специальные курсы по черчению, разработанные авторами, по показателям вербального мышления, пространственного сканирования и мысленного вращения.

Сообщается, что 63 участникам было предложено пройти тестирование во время фМРТ, а результаты оценивали по числу правильных ответов в секунду.

Подчеркивается, что результаты существенно не различались между группами ни по одной задаче до начала учебного года.

В статье говорится, что эксперты учли в анализе также интересы, успеваемость и демографические характеристики школьников.

Отмечается, что через год пространственные навыки участников исследования улучшились, а побочным эффектом стало улучшение их дедукции, что подтвердили и данные фМРТ, которая выявила изменения в нейронной активности.

Резюмируется, что пространственные навыки улучшают мышление в целом, а оценка факторов, влияющих на мышление подростков, с помощью фМРТ эффективнее, чем более традиционные подходы, такие как тестирование и оценки.

В тему: Ученые выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин.