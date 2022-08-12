Французы хотят воскресить фильмы о Фантомасе

Главное: Ожидаются новые фильмы о Фантомасе. Их собираются снять французы.

Детали: Французы хотят снять новые фильмы о злодее Фантомасе. Продюсер Вассим Беджи и компания SND купили права на адаптацию легендарной детективной истории, пишет издание Variety.

Сообщается, что планируется создать фильм и сериал на основе оригинального произведения.

Продюсер поведал, что собирается вернуть Фантомасу более мрачный облик, который задумывался в оригинале.

Стоит напомнить, что первая книга о «Фантомасе» вышла в 1911-м году под авторством Марселя Аллена и Пьера Сувестра. В ней повествуется о гениальном и неуловимом преступнике, скрывающем свое лицо. Герой присутствует в десятках романах авторов.

Произведения с участием Фантомаса получили три киноадаптации, срежиссированные Андре Юнебель.

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