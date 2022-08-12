Как оказалось, вегетарианство может быть вредным для женщин

Главное: Вегетарианство может причинить вред женщинам. Об этом говорят британские ученые.

Детали: Ученые из Лидского университета рассказали, чем может навредить вегетарианство женщинам. Как выяснилось, они чаще ломают ребра.

Так, в ходе своей работы эксперты проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе питания более 26 тысяч женщин в возрасте 35-69 лет.

Оказалось, что за 22-летний период у вегетарианок вероятность перелома бедра была на треть выше, чем у тех, кто регулярно ел мясо.

Исследователи отмечают, что вегетарианки могут не получать достаточного количества питательных веществ для здоровья костей и мышц.

По их словам, вегетарианцы чаще имеют недостаточный вес, чем мясоеды, и помимо более слабых костей и мышц у них может быть меньше жира, который способен смягчать падения, добавили исследователи.

Британцы советуют вегетарианцам употреблять обогащенные злаки с добавлением железа и витамина В12 для здоровья костей, а также получать достаточное количество белка с помощью таких продуктов, как орехи, бобовые и фасоль.

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