Выяснилось, что некоторые бактерии могут прижиться на Марсе

Главное: Бактерии чайного гриба могут выжить на Марсе. Это выяснили немецкие ученые.

Детали: Ученые из Геттингенского университета выяснили, что бактерии чайного гриба способны выжить на Марсе. Их исследование цитирует издание SciTechDaily.

Как оказалось, данная бактерия, производящая целлюлозу, сохранила свою жизнеспособность, в то время как специально созданная марсианская атмосфера разрушила микробную экологию популярного напитка, который создается с использованием дрожжевых грибов и разных бактерий.

Ранее, в 2014-м году, с помощью Европейского космического агентства ученые использовали чайный гриб для исследований на МКС, чтобы узнать, как организмы, составляющие чайный гриб будут реагировать на внеземные условия. Образцы были возвращены на Земле и продолжались эксперименты в имитированных марсианских условиях.

Эксперты информируют: «Микробы, составляющие чайный гриб серьезно пострадали в непривычных для себя условиях, но один вид бактерий, под названием Komagataeibacter, который производит целлюлозу, смог выжить».

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