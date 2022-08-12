В Германии начала пересыхать река Рейн

Главное: В Германии бьют тревогу. Пересыхает река Рейн.

Детали: В Германии пересыхает река Рейн. Как пишет издание The Daily Mail, это может привести к катастрофе.

Дело в том, что по ней транспортируется 80% всех перевозимых по воде грузов в Германии.

Сейчас уровень воды в реке снизился до таких опасных значений, что уже на этой неделе она может стать непроходимой для барж, что поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки.

В публикации сказано, что из-за жары в последние недели подобное явление наблюдается на нескольких основных судоходных путях в Европе, что создало проблемы для немецких заводов и электростанций, которые полагаются на поставки по воде.

Представитель Министерства транспорта Германии Тим Александрин рассказал: «Это особенно касается Рейна, его узкое место в городе Каубе имеет очень низкий уровень воды, но остается судоходным для судов с небольшой осадкой».

Прогнозируется, что уровень воды в Рейне в районе Кауба в пятницу опустится ниже отметки в 40 сантиметров и продолжит падать в выходные, и несмотря на то, что это все еще выше рекордно низкого уровня в 27 сантиметров, наблюдавшегося в октябре 2018-го года, многие крупные суда могут столкнуться с трудностями при пересечении реки в этом месте.

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