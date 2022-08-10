В Мариуполе прогремел взрыв «сумасшедшей силы»

Главное: В Центральном районе Мариуполя возле ЭКО-рынка прогремел мощный взрыв. Пока нет данных о работе группы сопротивления.

Детали: В Донецкой области во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. Об этом сообщил городской совет в Telegram-канале в среду, 10 августа.

«В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. В 12:00 в Центральном районе возле ЭКО-рынка раздался мощный взрыв. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе сопротивления Мариупольской группы. Ждем уточненных новостей», — говорится в сообщении.

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