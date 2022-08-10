В МВД озвучили огромное число погибших и раненых на аэродроме в Новофедоровке

Главное: По словам советника главы МВД Антона Геращенко, на аэродроме в Новофедоровке погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром. Кремль намеренно скрывает эти данные.

Детали: Кремль намеренно скрывают реальный размер разрушений и количество погибших и раненых после удара по военному аэродрому в оккупированной Новофедоровке в аннексированном Крыму. Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на данные разведки.

По его словам, на аэродроме от «самопроизвольного подрыва боеприпасов» погибли не менее 60 и ранены больше 100 пилотов и гражданских лиц, обслуживающих аэродром. Геращенко пишет:

«Многих не могут найти, так как их тела были испепелены после возгорания 1,5 тыс. тонн авиационного керосина и взрывов сотен тонн авиационных боеприпасов, как всегда халатно разбросанных по аэродрому, вместо того, чтоб быть в подземных хранилищах».

При этом огнём и осколками уничтожены или повреждены почти все летательные аппараты, которые в момент взрыва находились на аэродроме. Также разрушено оборудование связи и радиолокации.

По его мнению, на восстановление аэродрома, понадобиться не меньше года.

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