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Новости > Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу

Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу

Александр Панько
10.08.22 15:57
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Генерал ВСУ рассказал, когда Украина может праздновать победу

Главное: Украина может завершить войну с Россией и одержать победу уже весной, выйдя на границы 1991 года. По словам генерала Дмитрия Марченко, активная фаза войны может закончиться еще в этом году.

Детали: Активная фаза войны в Украине может закончиться до конца этого года. При этом украинские военные могут освободить Херсон. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал Дмитрий Марченко.

«Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу», — сказал он.

По словам Марченко, точку невозврата Украина уже прошла после Ирпеня и Бучи, поэтому говорить о каких-либо переговорах путем сдачи какой-либо своей территории категорически нельзя.

«Если мы это сделаем, то мы эту войну просто переложим на плечи наших детей. Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, нам нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять им ни одного клочка нашей земли», — добавил генерал.

Также генерал Марченко отметил, что освобождение Херсона станет окончанием активной фазы ведения войны. И это случиться еще до конца года.

«Херсон — 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут происходить какие-то более локальные военные действия. Но до конца года мы должны закончить основную фазу этой войны», — сказал он.

Стоит отметить, что Марченко не назвал точных сроков деоккупации Херсона, но уверен, что это будет быстрый процесс.

В тему: Россию нужно лишить возможности доставлять резервы и усиливать войска со своей территории, пояснил генерал-майор Дмитрий Марченко. Уничтожение Крымского моста, является одной из необходимых мер для этого.

Тэги: Победа, новости Украины, война в Украине, Дмитрий Марченко

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